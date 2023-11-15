Повномасштабна російська агресія зірвала маски з багатьох людей, які на словах прикидалися друзями України. До числа боягузів, які за кожної нагоди підкреслюють свою відданість диктатору Путіна, належать колишні тренери київського Динамо Юрій Сьомін та Валерій Газзаєв.

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Лужний: Сьомін вважає, що Путін вчинив правильно

Ці персонажі виявилися звичайними заробітчанами. Вони побоялися засудити військову агресію проти країни, в якій працювали та отримували величезні гонорари. Ба більше, їм наплювати на своїх колишніх колег та підопічних, яких щодня обстрілює країна-терорист.

Про своє ставлення до екстренерів Динамо з паспортом РФ розповів Олег Лужний.

Ні, вони жодного разу не телефонували. Я читав інтерв’ю Сьоміна, де він сказав, що вважає, що Путін вчинив все правильно. Після цього я не хочу говорити з ним – навіть руки б йому не подав. Деякі хлопці дзвонили дізнатись як ми тут, але вони переважно бояться називати речі своїми іменами. Для мене це не зрозуміло, адже я завжди звик казати правду в очі, тому ці особи мене розчарували,

– розповів Лужний.

Нагадаємо, що Олег Лужний після завершення ігрової кар'єри тривалий час працював в Динамо на різних посадах. Він був помічником Йожефа Сабо, Юрія Сьоміна, Валерія Газаєва та Олександра Хацкевича. Двічі Олег Романович виконував обов'язки головного тренера Динамо у 2007 та 2010.