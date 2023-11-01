Луческу загнал команду на самое дно, – Лужный вынес вердикт главному тренеру и игрокам Динамо

Киевское Динамо проваливает второй сезон подряд. Легенда бело-синих Олег Лужный назвал виновных в катастрофических результатах команды.

Команда Мирчи Луческу на первой стадии вылетела из Кубка Украины и не смогла пробиться в групповой этап Лиги конференций. В чемпионате дела "бело-синих" тоже обстоят плохо. В последних трех матчах киевляне не смогли одержать ни одной победы и оказались на 7-й строчке таблицы.

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Лужный: Украинского тренера уже депортировали бы из страны

По мнению бывшего игрока и тренера Динамо Олега Лужного, виновником последних провалов команды является Мирча Луческу. Подбор футболистов тоже не позволяет решать серьезные задачи.

Чего не хватает современному Динамо? Не хватает только исполнителей – игроков и тренера. Вот чего действительно не хватает. Я не понимаю, как тренер может проиграть все. Не может попасть не то, что в Лигу Европы и Лигу чемпионов, а даже в Лигу конференций это впервые в истории такое! И все равно остается дальше тренером. Я может что-то не понимаю в этой ситуации?,

– сказал Лужный.

Уровень игроков Динамо не соответствует 10-му месту УПЛ

Культовый игрок "бело-синих" удивляется терпению руководства клуба, закрывающего глаза на позорные поражения.

Если бы кто-то был другой, свой украинский тренер, блогеры и журналисты, они бы уже загнали его не знаю куда – депортировали бы из страны. Сказали бы, что такого тренера не может быть в стране, а о том (Мирча Луческу – 24 Канал) никто ничего плохого не пишет. Хотя он команду загнал на самое дно, которого еще глубже не может быть. Просто обидно, что Динамо Киев – такого уровня команда, команда Лиги чемпионов. Каждый раз они играли в Лиге чемпионов, а здесь в Лигу конференций попасть не могут. Уровень игроков очень плох. Очень слабенькие. Уровень игроков Динамо Киев сейчас не соответствует 10-му месту УПЛ,

– резюмировал Лужный.

Отметим, что Лужный в 2007 и 2010 возглавлял Динамо в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Олег Романович даже побеждал Шахтер Луческу в украинском "классико". После Динамо Лужный был тренером симферопольской Таврии, но после увольнения в 2013 году больше не возглавлял ни одной команды.

Добавим, что киевляне смогут исправить турнирное положение уже 3 ноября. Но для этого "бело-синие" должны обыграть чемпиона Украины – донецкий Шахтер. Арбитр известит о начале матча в 17:00.