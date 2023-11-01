Команда Мірчи Луческу на першій стадії вилетіла з Кубка України та не зуміла пробитися в груповий етап Ліги конференцій. В чемпіонаті справи "біло-синіх" теж йдуть кепсько. У останніх трьох матчах кияни не спромоглися здобути жодної перемоги та опинилися на 7-й сходинці таблиці.

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Лужний: Українського тренера вже б депортували з країни

На думку колишнього гравця та тренера Динамо Олега Лужного, винним в останніх провалах команди є Мірча Луческу. Підбір футболістів теж не дозволяє вирішувати серйозні завдання.

Чого не вистачає сучасному Динамо? Не вистачає тільки виконавців – гравців та тренера. От, чого справді не вистачає. Я не розумію, як тренер може програти все. Не може потрапити не те, що в Лігу Європи та Лігу чемпіонів, а навіть в Лігу конференцій – це вперше в історії таке! І все одно залишається далі тренером. Я може щось не розумію в цій ситуації?,

– сказав Лужний.

Рівень гравців Динамо не відповідає 10-му місцю УПЛ

Культовий гравець "біло-синіх" дивується терпінню керівництва клубу, яке закриває очі на ганебні поразки.

Якби хтось був інший, свій український тренер, то блогери та журналісти, вони б вже загнали його не знаю куди – депортували б з країни. Сказали б, що такого тренера не може бути в країні, а про того (Мірчу Луческу – 24 Канал) ніхто нічого поганого не пише. Хоч він команду загнав на саме дно, якого ще глибше не може бути. Просто образливо, що Динамо Київ – такого рівня команда, команда Ліги чемпіонів. Кожен раз вони грали в Лізі чемпіонів, а тут в Лігу конференцій попасти не можуть. Рівень гравців дуже поганий. Дуже слабенькі. Рівень гравців Динамо Київ зараз не відповідає 10-му місцю УПЛ,

– резюмував Лужний.

Зазначимо, що Лужний у 2007 та 2010 очолював Динамо в статусі виконуючого обов'язки головного тренера. Олег Романович навіть перемагав Шахтар Луческу в українському "класичному". Після Динамо Лужний був тренером сімферопольської Таврії, але після звільнення у 2013 році більше не очолював жодної команди.

Додамо, що кияни матимуть можливість виправити турнірне становище вже 3 листопада. Але для цього "біло-сині" повинні обіграти чемпіона України – донецький Шахтар. Арбітр сповістить про початок матчу о 17:00.