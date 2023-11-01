Команда Мирчи Луческу на первой стадии вылетела из Кубка Украины и не смогла пробиться в групповой этап Лиги конференций. В чемпионате дела "бело-синих" тоже обстоят плохо. В последних трех матчах киевляне не смогли одержать ни одной победы и оказались на 7-й строчке таблицы.
Читайте также Шахтер рискует потерять капитана перед украинским "Классическим" против Динамо
Лужный: Украинского тренера уже депортировали бы из страны
По мнению бывшего игрока и тренера Динамо Олега Лужного, виновником последних провалов команды является Мирча Луческу. Подбор футболистов тоже не позволяет решать серьезные задачи.
Чего не хватает современному Динамо? Не хватает только исполнителей – игроков и тренера. Вот чего действительно не хватает. Я не понимаю, как тренер может проиграть все. Не может попасть не то, что в Лигу Европы и Лигу чемпионов, а даже в Лигу конференций это впервые в истории такое! И все равно остается дальше тренером. Я может что-то не понимаю в этой ситуации?,
– сказал Лужный.
Уровень игроков Динамо не соответствует 10-му месту УПЛ
Культовый игрок "бело-синих" удивляется терпению руководства клуба, закрывающего глаза на позорные поражения.
Если бы кто-то был другой, свой украинский тренер, блогеры и журналисты, они бы уже загнали его не знаю куда – депортировали бы из страны. Сказали бы, что такого тренера не может быть в стране, а о том (Мирча Луческу – 24 Канал) никто ничего плохого не пишет. Хотя он команду загнал на самое дно, которого еще глубже не может быть. Просто обидно, что Динамо Киев – такого уровня команда, команда Лиги чемпионов. Каждый раз они играли в Лиге чемпионов, а здесь в Лигу конференций попасть не могут. Уровень игроков очень плох. Очень слабенькие. Уровень игроков Динамо Киев сейчас не соответствует 10-му месту УПЛ,
– резюмировал Лужный.
Отметим, что Лужный в 2007 и 2010 возглавлял Динамо в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Олег Романович даже побеждал Шахтер Луческу в украинском "классико". После Динамо Лужный был тренером симферопольской Таврии, но после увольнения в 2013 году больше не возглавлял ни одной команды.