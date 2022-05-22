Лузан "увірвалася" в новий сезон з тріумфу

Людмила Лузан відзначилася другою нагородою у сезоні. Українка знову підкорила найвищу сходинку п'єдесталу, пише 24 канал.

До теми Тріумфальний початок сезону: Лузан здобула "золото" на етапі Кубка світу з веслування

Українська каноїстка здобула золоту медаль на дистанції 500 метрів.

Лузан відібралася до фіналу автоматично з кваліфікації, свій заїзд вона виграла, відтак отримала право веслувати по одній з центральних доріжок. Упродовж усієї дистанції українка йшла другою, попереду була німкеня Ліза Ян.

На останніх метрах дистанції українка змогла вирватися вперед на чверть та фінішувала першою з часом 2:08.08 хвилини. Каноїстка знову присвятила перемогу Україні.

Каное-одиночка, 500 метрів: результати

Людмила Лузан (Україна) 2:08.08 Ліза Ян (Німеччина) +0.60 Катаржина Шперкєвіч (Польща) +3.85

Що відомо про спортсменку

Людмила Лузан – дворазова призерка Олімпійських ігор-2020.

Вона здобула "срібло" у двійці з Четверіковою, також на її рахунку "бронза" в одиночці.

Веслувальниця має три медалі чемпіонату світу 2021 року, зокрема "золото" у двійці.

У другий день змагань першого етапу Кубку світу 2022 року українка здобула золоту нагороду на дистанції 1000 метрів. Вона фінішувала з часом 4:25.31.

Успіхи української команди у Рачіце

Першість Лузан на дистанції 500 метрів є четвертою нагородою для України. Окрім її золотих нагород медалі вибороли: каноїст Олег Боровик та екіпаж синьо-жовтий серед байдарок-четвірок.

Команда у складі Олега Кухарика, Дмитра Даниленка, Ігоря Трунова та Івана Семикіна здобули "срібло" на дистанції 500 метрів. Саме у такому складі у 2021 році український екіпаж завоював "золото" чемпіонату світу.

Боровик виборов "бронзу" в змаганнях одиночок на дистанції 200 метрів.

Результати українців