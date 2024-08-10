Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок уже имеют медаль Олимпиады-2024 по гребле. Они получили серебряную награду в гребле на каноэ-двойке, пишет 24 канал.

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Неудачный заезд для украинок

В четвертьфинале из трех групп в полуфинал выходили две лучшие гребцы из каждого заезда.

Анастасия Рыбачок завершила четвертьфинальный заезд на первом месте в группе (47,11 секунды) и отобралась в следующий этап. Людмила Лузан также показала лучший результат (47,42 секунды) и вышла в полуфинал турнира.

Чтобы выйти в финал девушкам нужно было попасть в топ-4 результатов заезда.

В полуфинале Людмила Лузан показала лишь седьмой результат (46,67) и не отобралась в финал Олимпиады-2024. Анастасия Рыбачок также не вышла в следующий этап. Она финишировала последней (47,76) и вместе с Лузан будет соревноваться в финале Б за 9-16 места.

Отметим, что заезд финала Б состоится в 14:40.