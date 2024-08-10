В воскресенье, 4 августа, состоялся финал Олимпиады-2024 по прыжкам в высоту. Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.
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Призовые Магучих на благотворительность
Ярослава отметила, что профессиональный спорт – это место больших возможностей и она имеет возможность отблагодарить свою команду, украинцам и защитникам за подготовку и поддержку на пути к олимпийскому "золоту".
Часть денег, которые получит каждый призер и чемпион Олимпийских игр, я отдам на нужды ВСУ, в фонд психологической поддержки и небольшую частичку на помощь приютам и животным с оккупированных территорий,
– рассказала Магучих.
В частности она считает справедливым отблагодарить и свою команду, которая готовила ее с самого первого дня в легкой атлетике.
"Деньги – ничто по сравнению с тем, что мы прошли с командой. И ничто по сравнению с тем, сколько для нас делает ВСУ и волонтеры, чтобы мы жили в независимой и свободной стране. И если я могу использовать их таким образом – я это сделаю", – добавила Ярослава Магучих.
Отметим, что золотая медаль нынешней Олимпиады является первой в карьере украинской спортсменки. На Олимпиаде-2020 она стала бронзовым призером.