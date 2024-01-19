Не соответствует уровню Реала: президент "сливочных" вынес приговор Лунину

Украинский голкипер "королевского клуба" Андрей Лунин получил шквал критики в свой адрес после поражения в Кубке Испании. Оборвалось терпение даже у президента Реала Флорентино Переса.

Из-за отсутствия травмированных центрбеков Реала Эдера Милитао и Давида Алабы защита "сливочных" в проигранном матче против Атлетико (2:4) напоминала на проходной двор. Однако главным виновником поражения решили сделать Андрея Лунина, чья вина была лишь во втором попущенном мяче.

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Перес рассердился на Лунина.

По сообщению испанских СМИ, президент Реала Флорентино Перес был взбешен из-за вылета своей команды из Кубка Испании. Он считает, что из-за ошибок Лунина "сливочные" упустили шанс побороться за трофей.

По мнению Переса, Лунин и Кепа не соответствуют уровню Реала, поэтому летом должны покинуть команду. Селекционерам нужно будет найти действительно надежного голкипера, который мог бы при необходимости безболезненно заменить Тибо Куртуа.

Отметим, что легендарный вратарь "сливочных" Икер Касильяс поддержал Лунина, совершившего 8 сейвов в матче с Атлетико, один из которых мог стать ключевым. Кроме того, украинец получил от SofaScore отметку 7,5 балла – это второй результат в команде.

Андрей Лунин в сезоне 2023/24 сыграл за Реал 12 матчей во всех турнирах. Украинец пропустил 11 мячей, а в 5 поединках сохранил ворота "сухими".