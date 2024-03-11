Поддержал папу: жена Лунина показала, как их сын болел на "Сантьяго Бернабеу" - видео

Андрей Лунин в очередной раз подтвердил свой класс в матче Ла Лиги против Сельты. На трибунах домашней арены Реала его поддерживал самый преданный болельщик.

Мадридский Реал в матче 28-го тура Ла Лиги разгромил Сельту со счетом 4:0. Украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин отыграл весь поединок и сохранил ворота "сухими".

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На стадионе "Сантьяго Бернабеу" у Андрея были персональные фанаты. Жена Лунина опубликовала видео, как она вместе с сыном болеют за первого номера "королевского клуба".

На видео видно, как Лунин увидел своих родных и помахал им рукой.

"Поддерживаем папу", – подписала видео Анастасия.

Сын Лунина болеет за папу: смотрите видео

Андрей Лунин проводит свой лучший сезон в Реале. Украинец сыграл 22 матча, в которых пропустил 17 мячей. В 10 поединках Андрей сохранил ворота "сухими".