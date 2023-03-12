Лунин залюбовал фотографией с маленьким сыном на стадионе Реала: волшебное фото

Андрей Лунин решил поделиться с подписчиками новой фотографией. Украинский голкипер Реала знакомит своего маленького сына со стадионом "Сантьяго Бернабеу".

24-летний украинский голкипер продолжает ждать нового шанса от Карло Анчелотти, чтобы выйти в рамки ворот Реала в официальном поединке. Однако вне футбольного поля украинец готовит себе "замену" в мадридском клубе.

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Подрастает маленькая замена

Андрей Лунин выложил в соцсетях фотографию с маленьким сыном, который уже в таком юном возрасте знакомится с газоном родного для Реала стадиона "Сантьяго Бернабеу".

Футболист "сливочных" ничего не написал, лишь обозначив страницу своей любимой и добавил смайлик красное сердечко.



Лунин с маленьким сыном на "Сантьяго Бернабеу" / Скриншот из инстаграммы вратаря

Лунин летом может покинуть Реал