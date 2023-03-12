24-летний украинский голкипер продолжает ждать нового шанса от Карло Анчелотти, чтобы выйти в рамки ворот Реала в официальном поединке. Однако вне футбольного поля украинец готовит себе "замену" в мадридском клубе.
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Подрастает маленькая замена
Андрей Лунин выложил в соцсетях фотографию с маленьким сыном, который уже в таком юном возрасте знакомится с газоном родного для Реала стадиона "Сантьяго Бернабеу".
Футболист "сливочных" ничего не написал, лишь обозначив страницу своей любимой и добавил смайлик красное сердечко.
Лунин с маленьким сыном на "Сантьяго Бернабеу" / Скриншот из инстаграммы вратаря
Лунин летом может покинуть Реал
- Напомним, что в СМИ пошли слухи, что летом Реал ожидают большие изменения. Вроде бы президент клуба хочет устроить большую чистку, которая коснется игроков ротаций. Под нее должен попасть и украинский голкипер Андрей Лунин.
- Лунин выступает за Реал с 2018 года, но так и не смог закрепить за собой первый номер в "сливочных", уступая Тибо Куртуа. У 24-летнего вратаря контракт с "Королевским клубом" до конца июня 2024 года.
- Пресса сватает Лунин сразу несколько испанских клубов. Но последнее слово останется за Анчелотти, который несколько раз заявлял, что рассчитывает на украинца.
- Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел за Реал 11 матчей. Это самое большое количество поединков за один сезон для Андрея в футболке Реала. В сыгранных встречах украинец пропустил 9 голов и в 4 матчах сыграл на ноль.
- Последний раз играл 15 февраля 2023 года в матче Ла Лиги против Эспаньола. Тогда в этой встрече Лунин сыграл на ноль, а Реал разгромил соперника на "Сантьяго Бернабеу" 4:0.