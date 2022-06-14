Лунин определился со своим будущим в Реале
14 июня 2022 , 18:29Читати новину українською
Источник:Relevo
Украинский голкипер Андрей Лунин избрал вариант продолжения своей карьеры. Известный журналист Альфредо Матилья пролил свет на дальнейшее будущее игрока национальной команды.
Лунин останется в Реале
Голкипер Андрей Лунин останется в составе Реала на следующий сезон. По информации источника, стороны договорились о том, что украинец не отправится в аренду в другую команду чемпионата.
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В результате этого клуб окончательно отказывается от идеи подписывать вратаря Наполи Давида Оспину.
Ранее отмечалось, что "сливочные" намерены отдать 23-летнего футболиста в аренду в Эспаньол, где у него был бы шанс получать регулярную игровую практику.
Карьера Лунина в Реале
- Украинский вратарь подписал соглашение со "сливочными" летом 2018 года.
- Украинец трижды отправлялся в аренду (Леганес, Вальядолид и Овьедо). Его контракт с "Реалом" действует до 30 июня 2024 года.
- В сезоне-2021/2022 Андрей провел четыре матча в футболке Реала, в которых пропустил четыре гола.
- 23-летний вратарь дебютировал за мадридский клуб в Ла Лиге. Это произошло в дерби Мадрида против Атлетико. К сожалению, "сливочные" минимально проиграли сопернику после реализуемого пенальти от Янника Карраско (1:0).
- В конце мая Лунин вместе с Реалом стал победителем Лиги чемпионов. Как сообщало Mundo Deportivo, УЕФА не признает Андрея и Иско обладателями кубка Лиги чемпионов, ведь футболисты не сыграли в этом турнире ни минуты.