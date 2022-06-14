Лунін залишиться в Реалі
Голкіпер Андрій Лунін залишиться в складі Реала на наступний сезон. За інформацією джерела, сторони домовились про те, що українець не відправиться в оренду в іншу команду чемпіонату.
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Внаслідок цього клуб остаточно відмовляється від ідеї підписувати воротаря Наполі Давіда Оспіну.
Раніше зазначалося, що "вершкові" мають намір віддати 23-річного футболіста в оренду в Еспаньйол, де він мав би шанс отримувати регулярну ігрову практику.
Кар'єра Луніна у Реалі
- Український воротар підписав угоду з "вершковими" влітку 2018 року.
- Українець тричі відправлявся в оренду (Леганес, Вальядолід і Ов'єдо). Його контракт з Реалом діє до 30 червня 2024 року.
- У сезоні-2021/2022 Андрій провів чотири матчі у футболці Реала, у яких пропустив чотири голи.
- 23-річний воротар дебютував за мадридський клуб у Ла Лізі. Це сталося у дербі Мадрида проти Атлетіко. На жаль, "вершкові" мінімально програли супернику після реалізованого пенальті від Янніка Карраско (1:0).
- Наприкінці травня Лунін разом із Реалом став переможцем Ліги чемпіонів. Як повідомляло Mundo Deportivo, УЄФА не визнає Андрія та Іско володарями кубка Ліги чемпіонів, адже футболісти не зіграли у цьому турнірі жодної хвилини.