Лунін залишиться в Реалі

Голкіпер Андрій Лунін залишиться в складі Реала на наступний сезон. За інформацією джерела, сторони домовились про те, що українець не відправиться в оренду в іншу команду чемпіонату.

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Внаслідок цього клуб остаточно відмовляється від ідеї підписувати воротаря Наполі Давіда Оспіну.

Раніше зазначалося, що "вершкові" мають намір віддати 23-річного футболіста в оренду в Еспаньйол, де він мав би шанс отримувати регулярну ігрову практику.

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