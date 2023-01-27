Шаг назад в угоду жене: Лунин покинет Реал ради клуба по второму дивизиону

Андрей взбешен на Карло Анчелотте, решивший не ставить его в основу на матче Кубка Испании. Возможным вариантом продления является одна из его бывших команд.

Вратарь Реала Андрей Лунин намерен покинуть команду. Украинец перестал попадать в основу команды даже в Кубке страны, где Карло Анчелотти сделал ставку на Тибо Куртуа.

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Андрей отыграл поединок 1/16 финала против Касереньо, а вот на следующие стадии, где мадридцы играли против Вильярреала и Атлетико, тренер выпускал уже бельгийца. Ожидается, что Лунин может покинуть Реал уже этой зимой.

Испанский журналист Начо Гонсалес сообщает, что украинец готов арендовать Овьедо из Сегунды. Уже летом Лунин и Реал должны разорвать контракт, действующий до лета 2024 года, и вратарь подпишет полноценное соглашение с "синими".

Гонсалес отмечает, что главным фактором этого перехода является жена украинца Анастасия, которой пришелся по душе этот город. Интересно, что в начале января Луниным интересовались Аякс и Наполи. Но кипер им отказал, поскольку был настроен бороться за место в основе Реала.

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В сезоне 2019-2020 Андрей уже выступал полгода за Овьедо, за который наиграл 20 поединков. После этого Лунин оставался в Реале, где получал мало игровой практики (12 матчей за два с половиной сезона).

. В этом сезоне Овьедо является середняком второго дивизиона чемпионата Испании, занимая 14 место. Команда опережает зону вылета на шесть очков и отстает от места в плей-офф за выход в Ла Лигу на семь баллов.