Лунин сыграл первый матч за Реал в этом сезоне: пропустил гол, но помог команде победить

Андрей Лунин впервые в этом сезоне вышел в основном составе Реала. Ему доверили место в матче Кубка Испании.

Важный матч для Лунина

Для Лунина этот матч был важен, учитывая, что это была игра 1/16 финала Кубка Испании. Именно в матче против Алькояно вратарь дебютировал в официальном матче за "сливочных" в прошлом сезоне на этой же стадии турнира. И тогда матч закончился поражением для Реала.

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В этом матче у украинца было много работы. Хозяева поля нанесли несколько прицельных ударов, так что только за первый тайм Лунин как минимум трижды спас свою команду от пропущенного гола.

Реал же забил усилием Милитао, который отличился ударом головой после подачи с углового.

И все же свой гол Лунин все-таки пропустил. Хотя и был близок к тому, чтобы как следует добраться до мяча. Он задел его кончиками пальцев, но тот влетел в верхний дальний угол ворот после удара Дани Вега. Хотя здесь стоит отметить, что нападающий во время атаки сумел обыграть в штрафной сразу двух соперников и тогда пробить из-под них.

Однако на этот раз все для Реала окончилось хорошо. Через десять минут мадридская команда снова была впереди – Асенсио забил после рикошета от соперника. А через две минуты произошел еще один курьезный автогол – голкипер в борьбе с Иско ногами протолкнул мяч в свои ворота.

Реал выходит в 1/8 финала Кубка Испании. А Лунин сыграл еще один матч за Реал – лишь второй в своей карьере.

Видеообзор матча Алькояно – Реал