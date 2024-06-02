Оставил позади Шевченко: Лунин стал первым украинцем, который дважды выигрывал Лигу чемпионов

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин сумел вписать свое имя в историю. Уроженец Харьковщины отныне двукратный победитель Лиги чемпионов.

1 июня на лондонском стадионе "Уэмбли" состоялся финал Лиги чемпионов сезона-2023/24. В решающем матче Реал победил дортмундскую Боруссию (2:0) благодаря голам Дани Карвахаля и Винисиуса Жуниора, пишет 24 Канал.

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Историческое достижение Лунина

Обладателем престижного трофея стал украинец Андрей Лунин. В коллекции 25-летнего голкипера это уже второй кубок Лиги чемпионов.

Таким образом Лунин стал первым украинцем, который может похвастаться подобным достижение. Свой первый кубок ЛЧ Андрей добыл по итогу сезона 2021/22. Тогда уроженец Харьковщины был в статусе резервного голкипера. Во время финала Лиги чемпионов он был на скамейке запасных.

В сезоне-2023/24 Лунин внес весомый вклад для добычи Реалом 15-го трофея Лиги чемпионов. На групповой стадии украинец сыграл в двух поединках: против Браги (3:0) и Наполи (4:2).

На стадии плей-офф Андрей не пропустил ни одного матча. "Королевский клуб" выбил из борьбы за еврокубок немецкий Лейпциг, английский Манчестер Сити и мюнхенскую Баварию. Украинец неоднократно спасал свою команду результативными сейвами.

В решающем матче против Боруссии Лунин не смог принять участие из-за гриппа, которым переболел накануне. Поэтому Карло Анчелотти решил не рисковать и выставил на матч Тибо Куртуа.

Кто из украинцев выигрывал Лигу чемпионов

Отметим, что только три украинца становились победителями Лиги чемпионов, но только Лунин выигрывал дважды. Даже легендарный Андрей Шевченко не может похвастаться таким достижением. Однако нынешний президент УАФ единственный, кто из троих играл в финале.