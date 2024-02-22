"Сейчас не знаю, какие планы у клуба": Лунин поставил точки над "і" относительно нового контракта с Реалом

Андрей Лунин проводит лучший сезон в мадридском Реале. Украинский голкипер надеется на продолжение карьеры в "королевском клубе".

В начале сезона 2023/24 основной вратарь Реала Тибо Куртуа получил тяжелую травму и надолго выбыл из состава. Андрей Лунин, который был постоянно в тени незаменимого бельгийца, получил шанс доказать свою необходимость "галактикос".

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Лунин: Прилагаю все усилия, чтобы остаться в Реале

Украинец выиграл конкуренцию у испанца Кепы Аррисабалаги, которого брали на замену Куртуа, и получил положительные отзывы от тренера и партнеров по команде. Благодаря надежной игре Лунин начал попадать в символические сборные.

Сразу появились слухи, будто Лунин получил предложение подписать новый контракт с "королевским клубом". Ситуацию с продолжением сотрудничества с Реалом прокомментировал сам футболист.

"Сейчас не знаю какие планы у клуба. Я до последнего всегда говорил, что готов бороться за свое место здесь. Я прекрасно понимаю и понимал, что это не нелегко, не быстро. Но с каждым годом, это факт, я играю все больше и больше.

Определенный прогресс есть. Если бы я не демонстрировал в играх, что готов, то никто мне бы эти 10, 15, 20 матчей за сезон не давал. Я сам понимаю, что Куртуа не 25 лет. Я не знаю, может он готов играть до 40. Такой момент. У меня определенное время есть, но я также не готов ждать до 30. Играть по 5 – 10 игр", – рассказал Лунин.

Сейчас у Лунина остается полтора года действующего контракта. Но клуб еще не предлагал голкиперу новое соглашение. Андрей ожидает встречи с руководством клуба после завершения сезона.

Мне еще ничего не говорили, не предлагали. Никогда не ставил вопрос так, что я ухожу и точка, что-то в таком духе. Нет. Я все усилия прилагаю, чтобы достичь успеха здесь. Но в этом случае первый шаг за клубом. Если предлагают контракт, то, по моей логике, есть какой-то план, проект, мысли на будущее. В разговоре, я думаю, что услышу в каком статусе меня видят,

– отметил Лунин.

Карьера Лунина в Реале