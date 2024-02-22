На початку сезону 2023/24 основний воротар Реала Тібо Куртуа зазнав важкої травми та надовго вибув зі складу. Андрій Лунін, який був постійно в тіні незамінного бельгійця, отримав шанс довести свою необхідність "галактікос".

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Лунін: Докладаю усіх зусиль, щоб залишитися в Реалі

Українець виграв конкуренцію в іспанця Кепи Аррісабалаги, якого брали на заміну Куртуа, та отримав схвальні відгуки від тренера та партнерів по команді. Завдяки надійній грі Лунін почав потрапляти до символічних збірних.

Одразу з'явилися чутки, ніби Лунін отримав пропозицію підписати новий контракт з "королівським клубом". Ситуацію з продовженням співпраці з Реалом прокоментував сам футболіст.

"Зараз не знаю які плани у клуба. Я до останнього завжди говорив, що готовий боротися за своє місце тут. Я прекрасно розумію та розумів, що це не нелегко, не швидко. Але з кожним роком, це факт, я граю всі більше і більше.

Певний прогрес є. Якби я не демонстрував в іграх, що готовий, то ніхто мені б ці 10, 15, 20 матчів за сезон не давав. Я сам розумію, що Куртуа не 25 років. Я не знаю, може він готовий грати до 40. Такий момент. У мене певний час є, але я також не готовий чекати до 30. Грати по 5 – 10 ігор", – розповів Лунін.

Наразі у Луніна залишається півтора року чинного контракту. Проте клуб ще не пропонував голкіперу нову угоду. Андрій очікує на зустріч з керівництвом клубу після завершення сезону.

Мені ще нічого не казали, не пропонували. Ніколи не ставив питання так, що я йду і крапка, щось у такому дусі. Ні. Я усі зусилля докладаю, аби досягти успіху тут. Але у цьому випадку перший крок за клубом. Якщо пропонують контракт, то, за моєю логікою, є якийсь план, проєкт, думки на майбутнє. У розмові, я думаю, що почую в якому статусі мене бачать,

– зазначив Лунін.

Кар'єра Луніна в Реалі