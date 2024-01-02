К радости Кепы: обладатель "Золотого мяча" расстроил Лунина на тренировке – видео гола

Мадридский Реал свой первый поединок в новом году сыграет 3 января. Соперником "королевского клуба" будет середняк Ла Лиги Мальорка.

В преддверии встречи "сливочные" провели тренировку, на которой мастер-класс продемонстрировал Лука Модрич. Неувядающий 38-летний ветеран шведой закрутил мяч в девятку ворот Андрея Лунина.

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Модрич развеселил Кепу

Украинский голкипер пытался достать мяч, но удар обладателя "Золотого мяча" 2018 года оказался очень точным. За воротами Лунина стоял его конкурент Кепа Аррисабалага. От радости он поднял руки и зааплодировал мастерству Модрича.

Видео гола Модрича в ворота Лунина