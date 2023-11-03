Контракт Андрея Лунина с Реалом истекает в конце текущего сезона-2023/2024. Скорее всего, стороны не будут продолжать сотрудничество, а пожмут друг другу руки на прощание. Ведь украинскому голкиперу уже 24 года, а он вообще не играет в Мадриде, а тренируется рядом с лучшими футболистами планеты.

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Лунина ждут в других клубах Ла Лиги

Арендованный в Челси Кепа (до конца сезона-2023/2024) не позволил украинцу занять место в воротах при отсутствии первого номера команды Тибо Куртуа, порвавшего "кресты" накануне этого сезона. Бельгиец вернется к игре не быстрее апреля 2024 года.

Андрей успел провести две игры за "сливочные" в этом сезоне, одна из которых была на ноль, а в другом – пропустил один гол.

К тому же еще добавился тот факт, что Карло Анчелотти заинтересован в выкупе контракта Кепи в Челси. Если этот трансфер состоится, то Реал может включить Лунина как одно из условий соглашения.

На фоне возможного ухода пресса называет потенциальных кандидатов в 24-летнего Лунина. Среди них есть не только испанские коллективы. К примеру, шотландский Селтик. Правда, все больше шансов будет Андрей на то, что остаться жить в солнечной Испании.

Издание сообщает, что украинским стражем ворот заинтересовался еще и Бетис. Поэтому вполне вероятно, что Лунин продолжит выступления в Ла Лиге.

"Зелено-белым" нужно искать нового голкипера, ведь у обоймы двое достаточно возрастных вратарей. Если Руи Силви всего 29 лет, то Клаудио Браво уже стукнуло 40 лет. Для опытного голкипера этот сезон может стать последним за Бетиса.