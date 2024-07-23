Лунин приблизился к трансферу в топовый клуб АПЛ: где может продолжить карьеру украинец

В нынешнее летнее трансферное окно немало игроков сборной Украины по футболу могут сменить свою клубную прописку. Одним из тех вокруг кого ходит больше всего слухов является Андрей Лунин.

25-летний вратарь Реала после успешного сезона больше не готов проводить на скамейке запасных львиную часть сезона. Он может покинуть Мадрид, если не получит гарантии игровой практики.

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Интересный вариант для украинца

Действующее соглашение Андрея Лунина истекает уже 30 июня 2025 года. "Королевский клуб" не хочет отпускать украинского голкипера, но будет рассматривать возможность продажи, если предложение будет достигать около 30 миллионов евро.

По информации источника, этой ситуацией хочет воспользоваться английский Ливерпуль. "Красные" от заинтересованности уже перешли к конкретным переговорам.

Сообщается, что мерсисайдский клуб приблизился к подписанию вратаря сборной Украины. Ливерпуль готов заплатить за Лунина 25 миллионов фунтов стерлингов, что должно устроить руководство Реала.

Ожидается, что Алисон может перейти в один из саудовских клубов, поэтому украинский голкипер сможет сразу стать основным. В противном же случае, в Ливерпуле верят, что Андрей готов навязать серьезную борьбу бразильцу за место в воротах и точно получит немало игровой практики.

. Вторым вратарем Ливерпуля сейчас является Куивин Келлехер. В кампании-2023/2024 он сыграл за "красных" 26 поединков во всех турнирах.

Напомним, что Андрей Лунин в прошлом сезоне провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз оставлял свои ворота "сухими".