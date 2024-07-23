25-річний воротар Реала після успішного сезону більше не готовий проводити на лаві запасних левову частину сезону. Він може залишити Мадрид, якщо не отримає гарантії ігрової практики.

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Цікавий варіант для українця

Чинна угода Андрія Луніна закінчується вже 30 червня 2025 року. "Королівський клуб" не хоче відпускати українського голкіпера, але розглядатиме можливість продажу, якщо пропозиція буде сягати близько 30 мільйонів євро.

За інформацією джерела, цією ситуацією хоче скористатися англійський Ліверпуль. "Червоні" від зацікавленості вже перейшли до конкретних перемовин.

Повідомляється, що мерсисайдський клуб наблизився до підписання воротаря збірної України. Ліверпуль готовий заплатити за Луніна 25 мільйонів фунтів стерлінгів, що має влаштувати керівництво Реала.

Очікується, що Алісон може перейти в один із саудівських клубів, тож український голкіпер матиме змогу одразу стати основним. В іншому ж випадку, в Ліверпулі вірять, що Андрій готовий нав'язати серйозну боротьбу бразильцю за місце у воротах і точно отримає чимало ігрової практики.

Довідка. Другим воротарем Ліверпуля наразі є Куівін Келлехер. У кампанії-2023/2024 він зіграв за "червоних" 26 поєдинків у всіх турнірах.

Нагадаємо, що Андрій Лунін минулого сезону провів за Реал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів залишав свої ворота "сухими".