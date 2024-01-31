Сыграет ли Лунин в старте: Анчелотти выбрал голкипера на матч Ла Лиги с Хетафе

В четверг, 1 февраля, состоится пропущенный матч 20-го тура чемпионата Испании. Мадридский Реал на выезде встретится с Хетафе.

Украинских любителей футбола в первую очередь интересует, сыграет ли в воротах “сливочных” Андрей Лунин. 24-летний голкипер получил травму в конце поединка с Лас-Пальмасом (2:1), а потому его участие было под вопросом.

Читайте также Угроза Лунину: Куртуа может вернуться в состав "сливочных" раньше, чем планировалось

Тренерский штаб Реала доверяет Лунину

По информации испанских СМИ, в выездном матче против Хетафе снова будет играть Андрей Лунин, а не Кепа Аррисабалага. Об этом сообщают несколько источников, которые специализируются на новостях о мадридском Реале.

Сын и ассистент главного тренера "королевского клуба" Карло Анчелотти Давиде также больше доверяет украинскому голкиперу. Ранее "Папа Карло" окончательно выбрал основного голкипера команды до возвращения Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Андрей Лунин сыграл 13 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. Украинец пять поединков отыграл на "ноль". Неудачным для Андрея можно назвать кубковую встречу против мадридского Атлетико (2:4). Тогда вратарь "сливочных" пропустил 4 мяча, из-за чего его команда вылетела из турнира.

После матча Лунин получил большое количество критики в свой адрес, в том числе от президента клуба Флорентино Переса. Однако впоследствии здравый смысл победил эмоции и украинец снова попал в стартовый состав команды.

Матч 20-го тура Ла Лиги Хетафе – Реал состоится 1 февраля на стадионе "Колисеум Альфонсо Перес". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.