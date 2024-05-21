Вратарская дилемма: кому отдают предпочтение фаны Реала перед финалом Лиги чемпионов

Главному тренеру Реала Карло Анчелотти следует хорошо "поморочить себе голову" над выбором основного голкипера, который сыграет в финале Лиги чемпионов. Уже 1 июня "сливочные" сойдутся в битве с дортмундской Боруссией.

В прошлом туре Ла Лиги ворота мадридского клуба защищал Андрей Лунин, который пропустил четыре гола от Вильярреала. Матч закончился ничьей 4:4. Реал растерял все преимущество со счета 1:4 в свою пользу.

Вот так Для Лунина сезон завершен: ворота последних клубных матчей будет защищать Куртуа

На стороне которого голкипера стоят фанаты Реала

Поэтому не исключено, что в последнем туре испанского первенства в ворота вернется Тибо Куртуа, который уже успел сыграть три поединка на ноль. Возможно, именно ему Карло Анчелотти доверит право сыграть в финале Лиги чемпионов.

Болельщики "галактикос" поделились мыслями относительно выбора голкипера на поединок против дортмундской Боруссии.

"Дилемма вратарей такова: если Мадрид выиграет, никто и не вспомнит об этих дебатах, а если Мадрид проиграет с Луниным, то их будут критиковать за то, что они не поставили лучшего вратаря в мире; если они проигрывают с Тибо, то их будут критиковать за то, что они поставили лучшего вратаря в мире", – написал фанат "сливочных".

Некоторые из болельщиков уверен, что Куртуа должен дать шанс Лунину сыграть в решающем матче ЛЧ. Ведь именно Андрей был первым номером команды и привел ее в финал.

Один из сторонников Реал заявил, если Анчелотти поставит на финал ЛЧ Куртуа, то Лунин должен уйти в другую команду.

Если поставят Куртуа, то Лунину следует попрощаться и уйти играть за другую команду. В противном случае он будет сидеть на скамейке запасных, пока бельгиец снова не получит травму,

– считает фан мадридцев.

Один из фанатов с ником "Trovador" заверил, что Лунин не виноват ни в одном пропущенном голе в игре против Вильярреала. О чем и говорил главный тренер Реала на послематчевой пресс-конференции.

Сейчас Карло Анчелотти сохраняет интригу. Только перед непосредственно матчем все узнают, кто же будет защищать владения Реала в финале Лиги чемпионов – Андрей Лунин или Тибо Куртуа. На фоне этого выбора была даже информация, что сезон для украинца закончен. В последних матчах сыграет Тибо.

Напомним, что из-за двух травм Куртуа пропустил почти весь сезон-2023/2024, сыграв лишь в 3-х поединках.

Лунин же выиграл конкуренцию у Кепы и заслужил статус первого номера "галактикос". В этом сезоне украинец уже отыграл 31 встречу, в которых пропустил 32 гола и провел 12 "сухих" поединков.

Финал Лиги чемпионов Реал – Боруссия Дортмунд состоится 1 июня в 22:00 (по киевскому времени).