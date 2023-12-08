Он имеет наше полное доверие, – Анчелотти заинтриговал выбором голкипера на ближайший матч Реала

В субботу, 9 декабря, мадридский Реал будет гостить на поле Бетиса. В преддверии поединка главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заинтриговал выбором голкипера, который будет защищать владения Реала в ближайшем матче.

Много было слухов, что Наполи будет последним для Андрея Лунина. Кепа ведь вернулся в общую группу Реала и готов играть в официальных встречах. Однако уже в следующем поединке Ла Лиги против Гранады в воротах мадридцев снова стоял украинец.

Вот так Еще на заре карьеры в Мадриде: Лунин тайно продлил контракт с Реалом, – СМИ

Анчелотти: Хорошо иметь двух замечательных вратарей

В преддверии нового матча Карло Анчелотти включил обоих в заявку "сливочных" и нечетко ответил, кто займет место во владениях "галактикос" в игре против Бетиса.

Кепа или Лунин? Кепа вернулся. Хорошо иметь двух замечательных вратарей. Завтра (9 декабря – 24 Канал) я сделаю выбор. Лунин был хорошим в последних матчах, но с Кепой ничего не изменилось – он имеет наше полное доверие. Неважно, кто будет играть. У нас все будет хорошо. Возможно, я буду ротировать их в этих играх,

– заявил Анчелотти.

Потому не исключено, что Лунин получит еще один матч игровой практики.

Матч Бетис – Реал начнется 9 декабря в 17:15 (по Киеву). Мадридский клуб подходит к этому выездному поединку в статусе лидера Ла Лиги (35 баллов). Зато Бетис с 25 очками идет 7-м.

Напомним, что в текущем сезоне Андрей отыграл уже 7 матчей (4 из них были на ноль), в которых пропустил 4 гола.

Отметим, что недавно появилась информация, что украинский вратарь тайно продлил контракт с Реалом еще в сезоне 2018/2019. Теперь на портале Transermarkt только подтвердил эти слухи, изменив срок сделки. К этой информации на этом портале контракт украинца был рассчитан до 30 июня 2024 года, а теперь до конца июня, но уже к 2025 году.