Лунин готов покинуть Реал: у украинца есть варианты из Франции и Испании
14 ноября 2021 , 14:58Читати новину українською
Источник:Marca
Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин размышляет об уходе из клуба. Голкипер до сих пор не провел ни одного матча в этом сезоне.
Согласно информации от авторитетного издания Marca, к вратарю проявляет интерес действующий чемпион Франции Лилль, а также два представителя Примеры Гранада и Эспаньол.
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Футболиста смущает тот факт, что он не получает игровую практику в этом сезоне. Анчелотти обещал дать время Лунину, но до сих пор украинец так и не сыграл за итальянского специалиста.
Что известно о карьере Лунина
- 22-летний голкипер за карьеру играл за ФК Днепр, Зарю, Леганес, Вальядолид и Овьедо. На его счету шесть встреч за сборную Украины.
- Андрей Лунин стал игроком Реала летом 2018 года, перейдя из луганской Зари.
- За все это время Лунин провел только один официальный матч за "Реал" в Кубке Испании против "Алькояно". Тогда Реал уступил скромному сопернику.