Лунин готов покинуть Реал: у украинца есть варианты из Франции и Испании

14 ноября 2021 , 14:58
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Источник:

Marca

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин размышляет об уходе из клуба. Голкипер до сих пор не провел ни одного матча в этом сезоне.

Согласно информации от авторитетного издания Marca, к вратарю проявляет интерес действующий чемпион Франции Лилль, а также два представителя Примеры Гранада и Эспаньол.

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Футболиста смущает тот факт, что он не получает игровую практику в этом сезоне. Анчелотти обещал дать время Лунину, но до сих пор украинец так и не сыграл за итальянского специалиста.

Что известно о карьере Лунина 

  • 22-летний голкипер за карьеру играл за ФК Днепр, Зарю, Леганес, Вальядолид и Овьедо. На его счету шесть встреч за сборную Украины.
  • Андрей Лунин стал игроком Реала летом 2018 года, перейдя из луганской Зари.
  • За все это время Лунин провел только один официальный матч за "Реал" в Кубке Испании против "Алькояно". Тогда Реал уступил скромному сопернику.
Автор: Юрій Семенюк