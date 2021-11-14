Лунин готов покинуть Реал: у украинца есть варианты из Франции и Испании

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин размышляет об уходе из клуба. Голкипер до сих пор не провел ни одного матча в этом сезоне.

Согласно информации от авторитетного издания Marca, к вратарю проявляет интерес действующий чемпион Франции Лилль, а также два представителя Примеры Гранада и Эспаньол.

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Футболиста смущает тот факт, что он не получает игровую практику в этом сезоне. Анчелотти обещал дать время Лунину, но до сих пор украинец так и не сыграл за итальянского специалиста.

Что известно о карьере Лунина