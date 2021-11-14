Згідно з інформацією від авторитетного видання Marca, до воротаря виявляє інтерес чинний чемпіон Франції Лілль, а також два представники Прімери Гранада та Еспаньйол.

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Футболіста бентежить той факт, що він не отримує ігрової практики цього сезону. Анчелотті обіцяв дати час Луніну, але досі українець так і не зіграв за італійського фахівця.

Що відомо про кар'єру Луніна