Згідно з інформацією від авторитетного видання Marca, до воротаря виявляє інтерес чинний чемпіон Франції Лілль, а також два представники Прімери Гранада та Еспаньйол.
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Футболіста бентежить той факт, що він не отримує ігрової практики цього сезону. Анчелотті обіцяв дати час Луніну, але досі українець так і не зіграв за італійського фахівця.
Що відомо про кар'єру Луніна
- 22-річний голкіпер за кар'єру грав за ФК Дніпро, Зорю та, Леганес, Вальядолід та Ов'єдо. На його рахунку 6 зустрічей за збірну України.
- Андрій Лунін став гравцем Реала влітку 2018 року, перейшовши з луганської Зорі.
- За весь цей час Лунін провів тільки один офіційний матч за Реал у Кубку Іспанії проти Алькояно. Тоді Реал поступився скромному супернику.