Анчелотти: Лунин – талантливый игрок

Тренер Реала рассказал о том, насколько он доволен Луниным. По словам Анчелотти, украинский голкипер – талантлив.

К теме В поисках игровой практики: Лунин хочет покинуть Реал

Лунин – молодец. Он талантливый игрок, который много работает. Понятно, что его конкурент – топ-вратарь Куртуа. Понятно, что сейчас больше играет Тибо. Но это не говорит о том, что Лунин – плохой вратарь. У него высокое мастерство,

– заявил Анчелотти.

Также наставник "сливочных" убежден, что Лунин не покинет Реал и останется в Мадриде.

"Нет, думаю, он останется", – резюмировал Анчелотти.