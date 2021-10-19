Анчелотти: Лунин – талантливый игрок
Тренер Реала рассказал о том, насколько он доволен Луниным. По словам Анчелотти, украинский голкипер – талантлив.
К теме В поисках игровой практики: Лунин хочет покинуть Реал
Лунин – молодец. Он талантливый игрок, который много работает. Понятно, что его конкурент – топ-вратарь Куртуа. Понятно, что сейчас больше играет Тибо. Но это не говорит о том, что Лунин – плохой вратарь. У него высокое мастерство,
– заявил Анчелотти.
Также наставник "сливочных" убежден, что Лунин не покинет Реал и останется в Мадриде.
"Нет, думаю, он останется", – резюмировал Анчелотти.
- Андрей Лунин стал игроком Реала летом 2018 года, перейдя с луганской Зари.
- За все это время 22-летний Лунин провел только один официальный матч за Реал в Кубке Испании против Алькояно. Тогда Реал уступил скромному сопернику.
- Предыдущие сезоны украинец провел в Испании, выступая в аренде за Леганес, Реал Вальядолид и Реал Овьедо.