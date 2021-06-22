Среди игроков был украинский кипер Андрей Лунин, который во время отсутствия основного стража ворот Реала – Тибо Куртуа, станет первым вратарем на предсезонных матчах.
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Состав Реала на предсезонные сборы
Вратари: Лунин, Альтубе;
Защитники: Карвахаль, Одриосола, Начо, Марсело, Мэнди;
Хавбеки: Иско, Едегор, Лукас Васкес, Асенсио;
Форварды: Диас, Мариано, Родриго, Йович.
Андрей Лунин в прошлом сезоне провел за Реал одну игру. Матч состоялся в Кубке Испании. 22-летний украинский кипер пропустил два мяча от Алькояно, а Реал вылетел из турнира на стадии 1/16.