Серед гравців був український кіпер Андрій Лунін, який під час відсутності основного вартового воріт Реала – Тібо Куртуа, стане першим воротарем на передсезонних матчах.

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Склад Реалу на передсезонні збори

Воротарі: Лунін, Альтубе;

Захисники: Карвахаль, Одріосола, Начо, Марсело, Менді;

Хавбеки: Іско, Едегор, Лукас Васкес, Асенсіо;

Форварди: Діас, Маріано, Родріго, Йовіч.

Орієнтовна дата старту нового сезону Ла Ліги – 15 серпня.

Андрій Лунін в минулому сезоні провів за Реал одну гру. Матч відбувся в Кубку Іспанії. 22-річний український кіпер пропустив два м'ячі від Алькояно, а Реал вилетів з турніру на стадії 1/16.