Лунин вернется в основу Реала благодаря травме Куртуа: сколько будет играть украинец

Украинский вратарь получит очередной шанс показать свой класс в воротах мадридцев. Напомним, что летом Андрей продлил контракт с Реалом до 2030 года.

Мадридский Реал в рамках 8 тура чемпионата Испании 2024-2025 сыграл вничью с соседями по городу Атлетико. Команда Карло Анчелотти вела в счете, но упустила победу в компенсированное время (1:1).

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Андрей снова основной

Неприятным последствием игры для "бланкос" стала травма Тибо Куртуа. Наставник Реала Карло Анчелотти сообщил, что бельгиец получил мышечную травму в дерби.

Как сообщают испанские СМИ, Тибо будет вынужден пропустить около двух недель. Это означает, что основным кипером Реала на это время должен стать Андрей Лунин.

Ожидается, что украинец выйдет в основе на матч Лиги чемпионов против Лилля (2 октября), а также игру Ла Лиги против Вильярреала (5 октября). Куртуа же вернется в основу "бланкос" после паузы на матчи сборных.

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Напомним, что Андрей Лунин выступает за Реал с 2018 года, однако стать основным в команде смог только в прошлом сезоне. Из-за травмы Куртуа украинец сыграл 31 матч (из них 10 – насухо) и выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Лунин на поле еще не выходил. Мадридцы выиграли 6 матчей и трижды расписали ничью в девяти матчах во всех турнирах. В Ла Лиге команда Анчелотти занимает второе место, отставая от Барселоны на три балла.