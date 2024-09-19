По информации Defensa Central, "сливочные" готовы продать украинского вратаря. На него есть именитый претендент.

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Интересный вариант для украинца

Сообщается, что Андрея Лунина рассчитывает подписать мюнхенская Бавария. Она уже давно следит за украинцем и готова перейти к активным действиям в 2025 году.

Будет это происходить в зимнее трансферное окно или уже летом пока неизвестно. Мюнхенцы видят в Андрее замену своему легендарному вратарю Мануэлю Нойеру, у которого по завершению нынешнего сезона завершается контракт с "ротен".

К слову. В августе 38-летний голкипер объявил о завершении карьеры в сборной.

Напомним, что действующее соглашение Андрея Лунина с Реалом рассчитано до 30 июня 2030 года. В нынешнем сезоне он не провел еще ни одного матча за "сливочных".