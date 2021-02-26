Олександр Лукашенко залишив посаду керівника Олімпійського комітету Білорусі. Тепер організацію очолив старший син Лукашенка Віктор.

Лукашенко, який очолював білоруський Олімпійський комітет з 1997 року, пішов на цей крок після того, як йому та синові заборонили відвідувати Олімпійські ігри.

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Виступаючи на засіданні НОК, Олександр Лукашенко заявив, що не планував залишатися біля керма комітету ще на один термін, і запропонував кандидатуру свого сина Віктора на цю посаду.

"Попрошу вас, якщо вас це влаштовує, передаю вам свого старшого сина. Обіцяю, що крадіжки, корупцію, нецільового використання грошей не буде. І ставлення до спортсменів та тренерів буде найдобріше. Що стосується мене, я ж все одно нікуди не піду від питань спорту", – сказав Лукашенко.

Санкції проти Білорусі

У грудні 2020 року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив, що білоруський Олімпійський комітет не захистив своїх спортсменів від політичної дискримінації. Виконком МОК заборонив Олександру і Віктору Лукашенкам відвідувати Олімпіаду в Токіо і припинив фінансування білоруської організації.

Наступним кроком може стати заборона для білоруських спортсменів брати участь у змаганнях під прапором країни.