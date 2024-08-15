Модрич переписал историю мадридского Реала: какое достижение покорилось легендарному хорвату

В среду, 14 августа, состоялся поединок за Суперкубок УЕФА-2024. В матче за трофей встретились мадридский Реал и Аталанта из Бергамо.

"Сливочные" одержали победу со счетом 2:0. Голами отметились Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе.

Читайте также Люди еще не видели лучшую версию меня, – Мудрик решительно настроен зажечь в новом сезоне

Историческое достижение

Этот поединок стал историческим для капитана Реала Луки Модрича. 38-летний полузащитник вышел на поле в конце матча, заменив Родриго.

Хорват выиграл уже 27-й трофей в составе "королевского клуба". Это позволило ему стать самым титулованным футболистом в истории мадридского Реала.

Ветеран "сливочных" опередил бывшего одноклубника Начо, у которого в коллекции 26 трофеев. Испанец покинул Реал после завершения прошлого сезона.

. Свой 26-й титул выиграл и правый защитник Дани Карвахаль. По 25 трофеев в составе мадридского клуба добывали Карим Бензема и Марсело.

Напомним, что Лука Модрич выступает за Реал с 2012 года. Он провел за "сливочных" 535 матчей, в которых забил 39 голов и отдал 86 ассистов.