Лука Дончич установил несколько уникальных достижений в своем дебютном матче на Олимпиаде

Словенский баскетболист Лука Дончич сыграл первый матч на Олимпиаде. И уже в этом матче он установил несколько уникальных достижений.

В первом матче сборная Словении сыграла против Аргентины. матч закончился со счетом 118:100. Словенцы на большой перерыв ушли с преимуществом в 20 очков, и только в четвертой четверти аргентинцы сумели немного сократить отставание.

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Лучшим игроком в этом матче стал словенец Лука Дончич, который оформил дабл-дабл – набрал 48 очков и сделал 11 подборов. Кроме него, лишь еще один игрок оформил дабл-дабл. Это Майк Тоби, который к 11 очкам добавил 14 подборов.

Для Луки Дончича это был дебютный матч на Олимпиаде. И он установил сразу несколько достижений.