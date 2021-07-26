У першому матчі збірна Словенії зіграла проти Аргентини. Матч закінчився з рахунком 118:100. Словенці на велику перерву пішли за переваги у 20 очок, і лише в четвертій чверті аргентинці зуміли дещо скоротити відставання.

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Найкращим гравцем в цьому матчі став словенець Лука Дончич, який оформив дабл-дабл – набрав 48 очок та зробив 11 підбирань. Окрім нього, лише ще один гравець оформив дабл-дабл. Це Майк Тобі, який до 11 очок додав 14 підбирань.

Для Луки Дончича це був дебютний матч на Олімпіаді. І він встановив одразу декілька досягнень.