У першому матчі збірна Словенії зіграла проти Аргентини. Матч закінчився з рахунком 118:100. Словенці на велику перерву пішли за переваги у 20 очок, і лише в четвертій чверті аргентинці зуміли дещо скоротити відставання.
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Найкращим гравцем в цьому матчі став словенець Лука Дончич, який оформив дабл-дабл – набрав 48 очок та зробив 11 підбирань. Окрім нього, лише ще один гравець оформив дабл-дабл. Це Майк Тобі, який до 11 очок додав 14 підбирань.
Для Луки Дончича це був дебютний матч на Олімпіаді. І він встановив одразу декілька досягнень.
- Дончич показав найкращу результативність для гравців НБА на Олімпіаді;
- Він набрав найбільше очок серед всіх у дебютному матчі на Олімпіаді
- Дончич – перший гравець в XXI столітті, який набрав понад 40 очок на Олімпіаді.
- Словенець зупинився за крок до рекорду бразильця Оскара Шмідта, який набрав 55 очок в матчі з Іспанією в 1988 році. Однак варто відзначити, що Дончич зіграв лише 31 хвилину.