В первом матче сборная Словении сыграла против Аргентины. матч закончился со счетом 118:100. Словенцы на большой перерыв ушли с преимуществом в 20 очков, и только в четвертой четверти аргентинцы сумели немного сократить отставание.
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Лучшим игроком в этом матче стал словенец Лука Дончич, который оформил дабл-дабл – набрал 48 очков и сделал 11 подборов. Кроме него, лишь еще один игрок оформил дабл-дабл. Это Майк Тоби, который к 11 очкам добавил 14 подборов.
Для Луки Дончича это был дебютный матч на Олимпиаде. И он установил сразу несколько достижений.
- Дончич показал лучшую результативность для игроков НБА на Олимпиаде;
- Он набрал больше всего очков среди всех в дебютном матче на Олимпиаде
- Дончич – первый игрок в XXI веке, набравший больше 40 очков на Олимпиаде.
- Словенец остановился в шаге от рекорда бразильца Оскара Шмидта, который набрал 55 очков в матче с Испанией в 1988 году. Однако стоит отметить, что Дончич сыграл всего 31 минуту.