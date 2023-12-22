Новый звездный одноклубник для Кривцова: Интер Майами подписал экс-форварда Барселоны
Источник:ФК Интер Майами
Луис Суарес стал игроком американского Интер Майами. Известный уругвайский форвард снова будет играть в одной команде с Лионелем Месси.
Американский футбольный клуб Интер Майами подписал 36-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса. Переход состоялся на правах свободного агента.
Читайте также: Новое амплуа звезды: Виктория Бекхэм опубликовала забавное фото Дэвида в трусах под телевизором
Суарес воссоединился с Месси
Суарес подписал с клубом контракт до конца 2024 года. Важно отметить, что в договоре также прописана опция продления сотрудничества еще на 1 год.
Предыдущим клубом Луиса Суарес был бразильский Гремио. Там он был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 ассистам.
Напомним, за Интер Майами также выступает украинский защитник Сергей Кривцов. Клубом владеет легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм.