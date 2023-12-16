Виктория Бекхэм решила оригинально похвалить своего звездного мужа. Она опубликовала в своем инстаграмме забавное фото Дэвида.

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На фотографии звезда мирового футбола лежит на полу в одних трусах и чинит телевизор. Это очень развеселило Викторию, поделившуюся своей радостью с подписчиками.

Электрик пришел чинить телевизор. Спасибо огромное,

– подписала пост жена Бекхэма.

Голый Бекхэм ремонтирует телевизор / instagram.com/victoriabeckham