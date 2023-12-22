Американский футбольный клуб Интер Майами подписал 36-летнего уругвайского нападающего Луиса Суареса. Переход состоялся на правах свободного агента.

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Суарес воссоединился с Месси

Суарес подписал с клубом контракт до конца 2024 года. Важно отметить, что в договоре также прописана опция продления сотрудничества еще на 1 год.

Предыдущим клубом Луиса Суарес был бразильский Гремио. Там он был признан лучшим игроком чемпионата Бразилии, забив 17 голов и отдав 11 ассистам.

В Интер Майами уругвайский форвард воссоединится со звездным аргентинцем Лионелем Месси, с которым он вместе выступал в составе каталонской Барселоны с 2014 по 2020 годы.

Напомним, за Интер Майами также выступает украинский защитник Сергей Кривцов. Клубом владеет легенда сборной Англии Дэвид Бекхэм.