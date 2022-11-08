35-летний форвард сборной Уругвая Луис Суарес помог своей родной команде Насьональ завоевать золотые награды национального чемпионата. После этого события бомбардир принял решение покинуть команду.

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Об этом сообщил известный футбольный журналист Фабрицио Романо.

"Луис Суарес прощается с Насьональ Монтевидео после выигрыша титула, потому что он сосредоточится с Уругваем на чемпионате мира. Суарес станет свободным агентом в январе", - написал Романо в твиттере.

Обратите внимание. Луис Суарес попал в расширенную заявку Уругвая на ЧМ-2022 в Катаре. Этот Мундиаль может стать четвертым и последним для "Эль Пистолеро". В группе Уругвай сыграет против Ганы, Португалии и сборной Южной Кореи. В составе сборной ее капитан провел 138 матчей, в которых забил 68 голов.

Напомним, что этим летом Луис Суарес перешел из мадридского Атлетико в Насьональ. В составе уругвайского клуба он провел 16 матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста. В Европе Луис Суарес играл за Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселону, а также мадридский Атлетико.