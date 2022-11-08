35-летний форвард сборной Уругвая Луис Суарес помог своей родной команде Насьональ завоевать золотые награды национального чемпионата. После этого события бомбардир принял решение покинуть команду.
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Об этом сообщил известный футбольный журналист Фабрицио Романо.
"Луис Суарес прощается с Насьональ Монтевидео после выигрыша титула, потому что он сосредоточится с Уругваем на чемпионате мира. Суарес станет свободным агентом в январе", - написал Романо в твиттере.
Напомним, что этим летом Луис Суарес перешел из мадридского Атлетико в Насьональ. В составе уругвайского клуба он провел 16 матчей, забил восемь голов и отдал три ассиста. В Европе Луис Суарес играл за Гронинген, Аякс, Ливерпуль, Барселону, а также мадридский Атлетико.