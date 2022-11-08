35-річний форвард збірної Уругваю Луїс Суарес допоміг своїй рідній команді Насьональ здобути золоті нагороди національного чемпіонату. Після цієї визначної події бомбардир прийняв рішення покинути команду.
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Про це повідомив відомий футбольний журналіст Фабріціо Романо.
"Луїс Суарес прощається з Насьональ Монтевідео після виграшу титулу, тому що він зосередиться з Уругваєм на чемпіонаті світу. Суарес стане вільним агентом у січні", - написав Романо у твітері.
Нагадаємо, що цього літа Луїс Суарес перейшов із мадридського Атлетіко до Насьоналю. У складі уругвайського клубу він провів 16 матчів, забив вісім голів і віддав три асиста. У Європі Луїс Суарес грав за Гронінген, Аякс, Ліверпуль, Барселону, а також мадридський Атлетіко.