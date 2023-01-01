Попробует по вкусу бразильские команды: Луис Суарес стал игроком Гремио
Источник:официальный сайт Гремио
Опытный нападающий Луис Суарес в последние годы своей карьеры проводит в Латинской Америке. В первый день нового 2023 года футболист сменил команду.
35-летний форвард подписал 2-летний контракт с бразильским Гремио – до конца 2024 года. С лета 2022 Луис Суарес выступал за родной клуб Насьональ, куда вернулся в статусе свободного агента.
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Зимний трансфер под повышение в классе
Суарес также достался Гремио бесплатно.
Новый клуб нападающего повысился в классе по итогам 2022 года. Гремио со второго места пробилось в элитную Серию А, покинув Серию В. За 38 туров клуб набрал 65 очков, уступив только лидеру чемпионата Крузейру, заработавшему 78 баллов.
Гремио представил звездное подписание в стиле бразильских сериалов.
Презентация Луиса Суареса: смотрите видео
Главное о карьере Луиса Суареса
- Гремио стал восьмым клубом в карьере Суареса. До этого воспитанник Насьонала поиграл за ряд европейских клубов – Гронингем, Аякс, Ливерпуль, Барселону и Атлетико Мадрид.
- В сезоне-2021/2022 поиграл за два клуба – мадридский Атлетико и Насьональ. В футболках обеих команд провел 61 матч, в которых забил 21 гол и отдал 6 результативных передач.
- Лучший и длинный период в своей карьере провел в Барселоне, за которую сыграл 283 поединка (195 мячей плюс 113 ассистов).
- За свою карьеру уже получил 19 трофеев.