В этом поединке произошел очень незаурядный эпизод. Защитник гостей Луис Адвинкула увидел перед собой красную карточку за фол, который совершил уже на девятой секунде матча, сообщает 24 Канал.

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Неудачный дриблинг привел к удалению

Перуанский защитник был с мячом и пытался обострить ситуацию на поле. Он обыграл одного соперника, однако на подстраховку партнеру пришел еще один игрок Крузейро.

Адвинкула отпустил мяч, при попытке же его сохранить не только потерял, а и грубо сфолил на сопернике. Он попал шипами в ногу игрока бразильского клуба, за что немедленно был удален с поля.

Смотрите видео с удалением Луиса Адвинкулы

Это удаление стало одним из самых быстрых в истории футбола. Рекорд же принадлежит Дэвиду Пратту, который получил красную карточку за фол на третьей секунде в матче Чиппенхэм Таун – Бешли в 2008 году.

Интересно. Луис Адвинкула в течение карьеры сменил ряд клубов. В 2012 году он стал игроком симферопольской Таврии, однако так и не сыграл ни одного поединка в Украине.

Отметим, что в итоге Бока Хуниорс проиграла со счетом 1:2 и упустила преимущество в один гол после домашнего матча. Все завершилось серией пенальти, где победу праздновали бразильцы (5:4).