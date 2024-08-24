У цьому поєдинку стався дуже непересічний епізод. Захисник гостей Луїс Адвінкула побачив перед собою червону картку за фол, який здійснив уже на дев'ятій секунді матчу, повідомляє 24 Канал.

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Невдалий дриблінг призвів до вилучення

Перуанський захисник був з м'ячем та намагався загострити ситуацію на полі. Він обіграв одного суперника, проте на підстрахування партнеру прийшов ще один гравець Крузейро.

Адвінкула відпустив м'яч, при спробі ж його зберегти не тільки втратив, а і брутально сфолив на супернику. Він влучив шипами в ногу гравця бразильського клубу, за що негайно був вилучений з поля.

Дивіться відео з вилученням Луїса Адвінкули

Це вилучення стало одним із найшвидших в історії футболу. Рекорд належить Девіду Пратту, який отримав червону картку за фол на третій секунді в матчі Чіппенхем Таун – Бешлі у 2008 році.

Цікаво. Луіс Адвінкула протягом кар'єри змінив низку клубів. У 2012 році він став гравцем сімферопольської Таврії, проте так і не зіграв жодного поєдинку в Україні.

Зазначимо, що в підсумку Бока Хуніорс програла з рахунком 1:2 та втратила перевагу в один гол після домашнього матчу. Все завершилося серією пенальті, де перемогу святкували бразильці (5:4).