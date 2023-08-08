Защитник сборной Украины из Днепра-1 попал под прицел титулованного участника Лиги Европы

Вице-чемпион УПЛ-2022/2023 получил предложение от еще одного иностранного клуба по одному из своих игроков. Болгарский Лудогорец заинтересован в услугах капитана Днепр-1 Александра Сватка.

12-кратный чемпион Болгарии сделал первое предложение по Сватку. Лудогорец предложил при центральном защитнике Днепра-1 около одного миллиона евро. Скорее всего, днепряне хотят выручить за одного из своих лидеров гораздо большие деньги.

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У чемпиона Болгарии мог быть украинский центр защиты

Как сообщил журналист Игорь Цыганик, переговоры между клубами заморозились. Однако известный комментатор считает, что даже это делает предложение Лудогорца по Сватку неактуальным.

Напомним, что Сваток соединен с Днепром-1 контрактом до конца 2025 года.

Еще в октябре 2022 года была информация о возможном уходе из Днепра-1 Сватка. Тогда сообщалось о заинтересованности сразу нескольких иностранных клубов, среди которых представители Польши, Венгрии и США. Тогда заинтересованные клубы надеялись получить Александра бесплатно, ведь у этого еще тогда заканчивался контракт с днепрянами в конце 2022 года.

Тогда все осталось на уровне слов, а защитник продолжил сотрудничество с украинским клубом.

Трансферную стоимость Сватка оценивается в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что Сваток имеет небольшой опыт зарубежных выступлений. С февраля 2019 по январь 2020 выступал в хорватском Хайдуке.

Интересно, что в защите Лудогорца уже давно выступает другой украинец Игорь Пластун.

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