12-разовий чемпіон Болгарії зробив першу пропозицію по Сватку. Лудогорець запропонував за центрального захисника Дніпра-1 близько одного мільйона євро. Швидше за все, дніпряни хочуть виручити за одного зі своїх лідерів значно більші гроші.

Дивіться також Трубін прилетів на підписання контракту з Бенфікою, відмовившись поспілкуватись із пресою: відео

У чемпіона Болгарії міг бути український центр захисту

Як повідомив журналіст Ігор Циганик, перемовини між клубами заморозились. Однак відомий коментатор гадає, що навіть це робить пропозицію Лудогорця по Сватку неактуальною.

Нагадаємо, що Сваток поєднаний із Дніпром-1 контрактом до кінця 2025 року.

Ще у жовтні 2022 року була інформація про можливий відхід із Дніпра-1 Сватка. Тоді повідомлялось про зацікавленість одразу декількох іноземних клубів, серед яких представники з Польщі, Угорщини та навіть США. Тоді зацікавлені клуби сподівались отримати Олександра безкоштовно, адже у того ще тоді закінчувався контракт із дніпрянами вкінці 2022 року.

Тоді все залишилось лише на рівні слів, а захисник продовжив співпрацю з українським клубом.

Трансферну вартість Сватка оцінюють у 1,8 мільйона євро.

Відзначимо, що Сваток має невеликий досвід закордонних виступів. Із лютого 2019-го по січень 2020-го виступав у хорватському Хайдуку.

Цікаво, що у захисті Лудогорця вже давно виступає інший українець Ігор Пластун.

Головне про футбольне життя Олександра Сватка