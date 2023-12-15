Лучший супертяж на планете: известный боксер сделал прогноз на бой Усик – Фьюри

Отто Валлин считает, что Тайсон Фьюри победит Александра Усика. По мнению шведского боксера, британец является лучшим в супертяжелом дивизионе.

17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Своими ожиданиями от поединка поделился шведский супертяж Отто Валлин. В 2019 году Валлин сразился с Фьюри и показал достойный бой, однако проиграл единогласным решением судей.

Валлин считает Фьюри фаворитом боя с Усиком

Думаю, бой с Фьюри будет сложнее, чем с Джошуа. Мне кажется, что прямо сейчас Тайсон лучший сверхтяжеловес на планете. Я предпочитаю Фьюри предпочтение в бою с Усиком. Возможно, Александр даст ему хорошее сражение, но Фьюри – лучший,

– сказал Валлин.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.