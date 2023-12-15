17 лютого в Саудівській Аравії відбудеться бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Переможець стане абсолютним чемпіоном світу в найпрестижнішому дивізіоні.

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Своїми очікуваннями від поєдинку поділився шведський супертяж Отто Валлін. У 2019 році Валлін бився з Ф'юрі й показав гідний бій, однак програв одноголосним рішенням суддів.

Валлін вважає Ф'юрі фаворитом бою з Усиком

Думаю, бій з Ф’юрі буде складнішим, ніж з Джошуа. Мені здається, що прямо зараз Тайсон найкращий надважковаговик на планеті. Я віддаю Ф’юрі перевагу в бою з Усиком. Можливо, Олександр дасть йому гарний бій, але Ф’юрі – найкращий,

– сказав Валлін.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

Варто знати. Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.