В Украине назвали лучшего спортсмена 2022 года

Ассоциация спортивных журналистов Украины составила рейтинг лучших украинских спортсменов в 2022 году. Победу одержал призер зимней Олимпиады Александр Абраменко.

Лучший спортсмен или спортсменка в Украине определялись голосованием 12 авторитетных спортивных журналистов. Они выбирали по 10 спортсменов, которым выставляли баллы от 1 до 10.

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В 2022 году больше всего голосов набрал единственный олимпийский медалист Пекина, серебряный призер Зимних Игр Александр Абраменко – 98 баллов.

Абраменко на 12 очков опередил Ярославу Магучих. Прыгунья в высоту, завоевавшая в этом году титулы чемпионки мира в помещении, чемпионки Европы и вице-чемпионки мира на открытом воздухе, набрала в опросе Ассоциации спортивных журналистов Украины 86 баллов, что стало лучшим показателем среди женщин.

Также в 2022 году Ярослава показала лучший результат сезона в мире – 205 сантиметров, с которым победила на этапе Бриллиантовой Лиги.

В борьбе за победу в этой номинации Ярослава опередила прошлогоднюю обладательницу титула "Лучшая атлетка года" Людмилу Лузан, для которой 2022-й в спортивном смысле также был успешным – "золото" и "серебро" чемпионата мира и "золото" и два "серебра" чемпионата Европы

Именно Абраменко и был выдающимся лучшим атлетом Украины в 2022 году. А Магучих – лучшей атлеткой (по регламенту опроса, именно атлеты разных статей, набравшие больше баллов, объявляются лучшими в году).

Топ-15 лучших атлетов Украины в 2022 году: